«زوهو» تُطلق برنامجاً مجانياً لدعم الشركات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، الشركة المتخصصة عالمياً التي توفر الحزمة الأكثر شمولاً من تطبيقات برامج الأعمال على مستوى القطاع، عن إطلاق برنامج ESAP المجاني لمساعدة الشركات الصغيرة على الوصول لتطبيقات زوهو في حالات الطوارئ بما يمكنهم من تجاوز الأزمة التي يمر بها العالم.

يجسد برنامج ESAP التزام «زوهو» التام مساعدة عملائها ضمن قطاع المشروعات الصغيرة. حيث عملت زوهو على إعفاء ما يصل إلى 20 ألف شركة مؤهلة من عملائها، يبلغ عدد موظفي كل منها 25 موظفاً أو أقل، من تكاليف كل تطبيق من التطبيقات التي يستخدمونها، ومدة تصل لغاية 3 أشهر.

وقال «شريدار فيمبو»، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى «زوهو»: «تمر الشركات الآن بفترة عصيبة، حيث تتعرض إيراداتها وتدفقاتها النقدية بالفعل لضغوط هائلة.

وما يزيد الأمر سوءاً هو عدم معرفة متى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. وبالتالي، فإن أي جزء من المساعدة التي يمكننا نحن، وغيرنا من الشركات الأخرى، من تقديمها للشركات الصغيرة حتى تتمكن من الصمود، سيكون لها أثر كبير ليس فقط على الصعيد المالي وإنما النفسي أيضاً. نحن في هذه الأزمة معاً، ومن شأن الإسهامات من كل نشاط تجاري أن تساعد مجتمعنا على تجاوز هذا الوباء».

ويشار إلى أن زوهو هي شركة عمرها 24 سنة، ممولة ذاتياً ومملوكة للقطاع الخاص، ولديها أكثر من 50 مليون مستخدم في ما يزيد على 180 دولة.