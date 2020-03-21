«كاسبرسكي»: تأمين العمل عن بُعد أولوية

المصدر: (دبي - البيان )

عرض خبراء شركة كاسبرسكي المخاوف المتعلقة بأمن العمل عن بُعد وأسدوا نصائحهم بشأنها في محاولة لإبطاء انتشار وباء كورونا المستجدّ.

وقال ماهر يموت، باحث أمني أول في كاسبرسكي، إن العديد من المؤسسات والشركات اعتمدت السماح لموظفيها بالعمل المنتظم من المنزل.

مشيرًا إلى أن النتائج جاءت إيجابية وأن الموظف العامل من منزله لن يخشى أية مخاطر إذا كانت جهة العمل اتبعت نهجًا شاملًا فيما يتعلق بالأمن الرقمي، وأضاف: «ثمّة خطران رئيسان يتهددان شبكات الشركات المتعلقة المتصلة بالمكتب المنزلي؛ استخدام الموظفين أجهزة غير محمية عند الاتصال بشبكة الشركة، والاتصال عبر شبكات لاسلكية وشبكات بيانات غير آمنة».