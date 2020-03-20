وزير الاقتصاد يجتمع مع كبار موردي الخضار والفواكه لضمان وفرة البضائع

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن توفير السلع الاساسية بالأسواق أولوية قصوى ، واشار إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع التجار لمواجهة اي تحديات وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع اجرته وزارة الاقتصاد مع كبار تجار وموردي الخضروات والفواكه للوقوف على حالة السوق وضمان وفرة البضائع وتنوع الخيارات أمام المستهلك في دولة الإمارات وفقا لحساب الوزارة على تويتر.

ونشرت الوزارة تغريدة قالت فيها :

يؤكد منتجو وموزعو مواد التنظيف والتعقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار إنتاج وتغطية كافة متطلبات السوق