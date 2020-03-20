«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات مؤقتة على شبكة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت «الاتحاد للطيران» بتطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها حرصًا منها على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من التعطيل الذي قد يطرأ على عملياتها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتأثيره المستمر على خدمات السفر الجوي حول العالم.

وأضافت «الاتحاد للطيران»، في بيان اليوم، انها تواصل اتباع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات الدولية والهيئات التنظيمية.

وفيما يلي نص التعديلات:-

الهند

أحمد أباد (AMD)، بنجلور(BLR)، كالكوت(CCU)، كاليكوت(CCJ)،شيناي (MAA)، كوجين(COK)، حيدر أباد(HYD)،دلهي (DEL)، مومباي (BOM)، تريفاندروم (TRV)

تعليق كافة الرحلات من تاريخ 22 مارس وحتى 28 مارس.



كازاخستان

أستانة (TSE)

خفض الرحلات إلى رحلة واحدة في الأسبوع من 19 حتى 31 مارس.

تعليق كافة الرحلات من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.



المالديف

ماليه (MLE)

خفض الرحلات إلى رحلة واحدة في اليوم من 23 مارس وحتى 30 إبريل.



روسيا

موسكو(MOW)

تعليق كافة الرحلان من 20 مارس وحتى 30 إبريل.



سريلانكا

كولومبو (CMB)

خفض الرحلات من رحلتين في اليوم إلى رحلة واحدة من 29 مارس وحتى 30 إبريل.



ولا تزال التغييرات أدناه، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، على حالها:

أذربيجان

باكو (GYD)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 30 إبريل



البحرين (BAH)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلة واحدة حتى 1 مارس، ثم رفع الرحلات إلى رحلتين في اليوم من 1 أبريل وحتى 30 أبريل.



الصين

شنغهاي (PVG)

تعليق كافة الرحلات حتى 28 مارس.

تشنغدو (CTU)

تعليق كافة الرحلات حتى إشعار آخر.

هونغ كونغ (HKG)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يوليو.



مصر

القاهرة (CAI)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس حتى 30 إبريل.



اليونان

أثينا (ATH)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الأثنين والأربعاء والجمعة والسبت) اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.



إندونيسيا

جاكرتا (CGK)

خفض الرحلات من رحلتين يوميًا إلى رحلة واحدة في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY472/471) من 18 مارس حتى 30 يونيو.



إيطاليا

ميلانو (MXP)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

روما (FCO)

تعليق الرحلة رقم EY85/86 حتى 30 إبريل.

تعليق الرحلة رقم EY83/84 حتى 30 يونيو.



اليابان

ناغويا (NGO)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو



طوكيو (NRT)

حفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الأثنين والأربعاء والجمعة والأحد) اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.



الأردن

عمّان (AMM)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



كوريا

سيئول (ICN)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد) اعتبارًا من 30 مارس حتى 30 إبريل.



المملكة العربية السعودية

الرياض (RUH)، جدّة (JED)، الدّمام (DMM)، المدينة المنوّرة (MED)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



كينيا

نيروبي (NBO)

تعليق كافة الرحلات من 19 مارس حتى 30 إبريل.



الكويت (KWI)

تعليق كافة الرحلات حتى 31 مارس.



لبنان

بيروت (BEY)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



المغرب

الدار البيضاء (CMN) والرباط (RBA)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



عُمان

مسقط (MCT)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 30 إبريل.



الفلبين

مانيلا (MNL)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 31 مارس.



صربيا

بلغراد (BEG)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس وحتى 30 إبريل.



سنغافورة (SIN)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة) اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.



إسبانيا

مدريد (MAD) وبرشلونة (BCN)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



السودان

الخرطوم (KRT)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 30 إبريل.



سويسرا

جنيف (GVA)

تعليق كافة الرحلات من 19 مارس حتى 30 إبريل.



تايلاند

بانكوك (BKK)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلتين في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY406/405) من 1 إبريل حتى 2 مايو.



تركيا

إسطنبول (IST)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.