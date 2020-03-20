ماي دبي: مستودعاتنا ممتلئة ونعمل على النحو المعتاد

المصدر: دبي _ سيد صالح

أكد ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي» لمياه الشرب المعبأة، أن الشركة تعمل على النحو المعتاد، وأن طاقتها الانتاجية المعتادة كاملة، فضلاً عن توافر إمكانية الزيادة في الانتاج، بفضل توسع استراتيجي طبقته الشركة أخيراً.

وأدلى ريت بتصريح في مقطع فيديو حصلت عليه «البيان»، وقال فيه أن «ماي دبي» تنتج حوالي مليون وحدة يومياً، وهو ما يمثل الطاقة الانتاجية المعتادة للشركة.

وقال ريت: «توفر الشركة أربع مجموعات من المنتجات تتراوح بين الزجاجات الصغيرة، إلى العبوات الضخمة من مياه الشرب، واةلتي يبلغ حجم العبوة الواحدة منها 5 جالونات».

وتطرق ريت إلى التوسع في الانتاج، فقال: «أتممنا لتونا تطبيق توسيع استراتيجي في انتاجنا تتيح لنا زيادة الانتاج عند الحاجة».

وأضاف بقوله: «لدينا خطوط انتاج مؤتمتة بالكامل، كما أن المخازن والمستودعات في شبكات التوزيع التابعة لنا ممتلئة على نجو جيدة. وعلاوة على ذلك، فإننا نجلب المواد الخام التي نستخدمها في تصنيع منتجاتنا من مصادر محلية. وأما بخصوص المكونات التي نستوردها من الخارج، فلدينا منها مخزون استراتيجي آمن يكفينا لعدة أشهر مقبلة».

واختتم ريت بقوله: «شهدنا مؤخراً زيادة في الطلب على منتجاتنا من مياه الشرب المعبأة، وبينما قد تشكل هذه الزيادة تحدياً للآخرين، إلا أننا نواصل عملياتنا بشكل طبيعي وعلى النحو المعتاد».