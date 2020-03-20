طيران الإمارات تشغل رحلات تشارتر إلى موسكو وسان بطرسبرغ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن تعليق رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرغ من 20 إلى 30 مارس الجاري، وذلك عقب وقف الخدمات الجوية مؤقتاً بين دولة الإمارات العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وسوف تشغل طيران الإمارات عدداً من رحلات التشارتر إلى موسكو وسان بطرسبرغ خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس 2020، وذلك لتسهيل عودة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل. وسوف يسمح فقط للمواطنين الروس بالسفر على الرحلات الخاصة التي ستنطلق من دبي، في حين ستكون رحلات العودة متاحة فقط لغير الروس.



جدول الرحلات



20- 29 مارس 2020 فقط (حسب التوقيت المحلي):



دبي إلى موسكو: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 133" دبي في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى موسكو في الساعة 1:45 بعد الظهر



موسكو إلى دبي: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 134" موسكو في الساعة 5 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 11:15 ليلاً



يوم 20 مارس فقط (حسب التوقيت المحلي):



دبي إلى موسكو: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 131" دبي في الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى موسكو في الساعة 8:40 مساءً



موسكو إلى دبي: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 132" موسكو في الساعة 11:50 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 6:15 صباح اليوم التالي



20- 25 مارس، ومن 27- 29 مارس فقط (حسب التوقيت المحلي):



دبي إلى سان بطرسبرغ: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 175" دبي في الساعة 3:30 عصراً وتصل إلى سان بطرسبرغ في الساعة 8:45 مساءً



سان بطرسبرغ إلى دبي: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 176" سان بطرسبرغ في الساعة 11:25 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 6:35 صباح اليوم التالي