«موانئ دبي العالمية» تعقد جمعيتها العمومية إلكترونياً

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية «بي إل سي» عن انعقاد جمعيتها العمومية السنوية لعام 2020، في 23 من أبريل المقبل، إلكترونياً، وذلك وفقاً للإفصاح الذي نشرته الشركة، أمس، على موقع «ناسداك دبي».

من جهة أخرى، أقرت شركة «موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة» التوزيع الدوري للأرباح المستحقة على الصكوك الصادرة عنها برقم «XS1883963990/ US26139PAB94»‏، وبقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار دولار، وفائدة تبلغ 4.848% ويحلّ أجل استحقاق سدادها في عام 2028.

وبحسب الإفصاح الذي نشرته الشركة، أمس، على موقع «ناسداك دبي»، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأرباح 24.240.000.00 دولار، وستقوم الشركة بتوزيعها على حاملي الصكوك المذكورة أعلاه، في تاريخ الــ 26 من مارس، 2020.