ارتفاع رقم الإنتاج الصناعي في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أبوظبي إلى 122.7 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2019 بنمو بنسبة 22.6% مقارنة مع 100.1 نقطة في الربع المقابل من عام 2018.

وشملت أهم الأنشطة التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع من عام 2019، نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، حيث ارتفعت كميات الإنتاج لهذا النشاط بنسبة 224.8% وأسهمت بنسبة 86.7% في مجمل الارتفاع.

كما أسهمت مجموعة «صنع الآلات والمعدات غير المصنفة» في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بالربع الرابع من عام 2018 بنسبة 21.1%، حيث ارتفعت كميات إنتاج هذا النشاط بنسبة 87.5%..

أما مجموعة «صنع معدات النقل الأخرى» فقد أسهمت بارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% وارتفعت كميات إنتاجها بنسبة 151.1%. وتعتبر الأرقام القياسية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار، والاقتصاديين والباحثين في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنموية.