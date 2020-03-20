تشارتر لـ«الإمارات» إلى موسكو

أعلنت طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرغ من اليوم إلى 30 مارس عقب وقف الخدمات الجوية مؤقتاً بين الإمارات وروسيا.

وستشغل طيران الإمارات عدداً من رحلات التشارتر إلى موسكو وسان بطرسبرغ خلال هذه الفترة لتسهيل عودة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل. وسيسمح فقط للمواطنين الروس بالسفر على الرحلات الخاصة التي ستنطلق من دبي، في حين ستكون رحلات العودة متاحة فقط لغير الروس.

وخلال الفترة من اليوم حتى 29 مارس (حسب التوقيت المحلي):

- دبي إلى موسكو: ستغادر الرحلة «ئي كيه 133» دبي الساعة 9:15 صباحاً وتصل موسكو الساعة 1:45 بعد الظهر.

- موسكو إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 134» موسكو الساعة 5 مساءً وتصل دبي الساعة 11:15 ليلاً.

واليوم فقط (حسب التوقيت المحلي):

- دبي إلى موسكو: تغادر الرحلة «ئي كيه 131» دبي الساعة 4:15 عصراً وتصل موسكو الساعة 8:40 مساءً.

- موسكو إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 132» موسكو الساعة 11:50 ليلاً وتصل دبي 6:15 صباح اليوم التالي.

وفي الفترة من اليوم وحتى 25 مارس، ومن 27- 29 مارس (حسب التوقيت المحلي):

- دبي إلى سان بطرسبرغ: تغادر الرحلة «ئي كيه 175» دبي الساعة 3:30 عصراً وتصل سان بطرسبرغ الساعة 8:45 مساءً.

- سان بطرسبرغ إلى دبي: تغادر الرحلة «ئي كيه 176» سان بطرسبرغ الساعة 11:25 ليلاً وتصل دبي الساعة 6:35 صباح اليوم التالي. (دبي - البيان)