إطلاق خدمة «رصيد الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران خدمة «رصيد الاتحاد»، التي تتيح لضيوفها حرية تأجيل خطط سفرهم عبر تمكينهم من إلغاء تذاكرهم مجاناً، واستخدام قيمتها الأصلية رصيداً لحجز رحلاتهم المقبلة.

ومع استمرار تطور «كوفيد 19»، من شأن هذه الإجراءات أن توفر أعلى مستويات المرونة مع ضمان حصول المضطرين منهم للسفر على سفر آمن ومريح. وتتوفر الخدمة لجميع من لديهم حجوزات للسفر قبل 30 يونيو 2020، حيث يمكنهم إعادة حجز رحلاتهم حتى تاريخ 30 سبتمبر، على أن يتم السفر قبل أو بحلول 31 ديسمبر.

وينطبق ذلك على كافة درجات السفر وفئات الأسعار والوجهات. ولن يترتب عليهم سوى دفع فرق سعر التذكرة الأصلية عن الجديدة. وسيتم إهداء أعضاء برنامج ضيف الاتحاد مكافآت شهرية من أميال الفئات، اعتباراً من 31 مارس ولـ3 أشهر.