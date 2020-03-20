الإمارات العالمية للألمنيوم وموانئ أبوظبي تدربان الكوادر الوطنية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت، أمس، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تعاونها مع موانئ أبوظبي، الرائدة في تمكين التجارة العالمية، لتوفير برامج تدريبية، تؤهل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية. وستقوم موانئ أبوظبي، من خلال أكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لها، بتوفير برامج متخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، تزود الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات اللازمة.

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية، رئيس إدارة التشريعات في موانئ أبوظبي:

يأتي التعاون لتوفير فرص تدريبية لمواطني الإمارات في قطاع حيوي يشهد نمواً متواصلاً ويدعم جهود التنويع الاقتصادي بالدولة. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نتطلّع من خلال التعاون إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية وإعدادهم كونهم قادة في هذا القطاع للمساهمة بشكل فاعل في مسيرة الدولة التنموية.