3.14 مليارات تصرفات عقارات دبي بأسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 3.14 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 482.47 مليون درهم و612 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 935.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 290 مليونا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 111 رهن أراض بقيمة 1.12 مليار درهم و142 رهن فلل وشقق بقيمة 136.25 مليونا أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 244 مليون درهم ورهن في البرشاء الأولى بقيمة 136 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 49 هبة بقيمة 470.72 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الثانيه بقيمة 135 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 55 مليوناً.