«تو توك» يطلق حل دفع لا تلامسي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق تو توك، تطبيق المراسلة الفورية الذي يستخدمه أكثر من 20 مليون شخص حول العالم، خدمة «تو توك باي» التي تقدم جيلاً جديداً من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في الإمارات.

وتتيح الخدمة، المقدمة بالتعاون مع مؤسسات مالية معتمدة، إرسال الأموال بسلاسة عبر شاشة المحادثات، بالإضافة إلى إجراء دفعات في المتجر من خلال نظام لا تلامسي باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

وقال جياكومو زياني، المؤسس الشريك في تو توك: مع كفاح العالم الآن ضد وباء «كورونا»، نأمل عبر طرح طريقة دفع لا نقدية ولا تلامسية جديدة في الإمارات، أن يؤدي تو توك دوراً وإن كان بسيطاً في المحافظة على الصحة العامة في هذه الفترة العصيبة. وتم طرح الخدمة في الإمارات لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد في 17 مارس.