مذكرة تفاهم بين القطارة للاستثمار ومجموعة لولو العالمية

المصدر: العين - البيان

وقعت شركة القطارة للاستثمار ومجموعة اللولو العالمية مذكرة تفاهم حول إمكانية افتتاح فرع لهايبرماركت اللولو في مشروع «العين سكوير» بمدينة العين.

وقع المذكرة إبراهيم المناعي، عضو مجلس إدارة شركة القطارة للاستثمار ويوسف علي، العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية.

وتمنح المذكرة الطرفين مهلة زمنية قابلة للتمديد حتى 31 يوليو للتوصل للاتفاق على أهم بنود عقد الإيجار بين الطرفين.

والعين سكوير من أحدث المشاريع في مدينة العين، حيث يحوي أكثر من 650 وحدة سكنية، وأكثر من 40 ألف متر مربع من المكاتب ومحلات التجزئة، و173 غرفة فندقية في فندق ألوفت العين، إلى جانب استاد هزاع بن زايد.