مدير عام غرفة دبي: ندعم مجتمع الأعمال بجميع إمكاناتنا

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة تضمن استمرارية خدماتها لمجتمع الأعمال من خلال خدماتها الذكية عبر منصاتها الرقمية المتطورة.

وفي رسالة وجّهها إلى أعضاء الغرفة واطلعت عليها «البيان»، قال بوعميم: وسط التحديات العالمية التي تؤثر على الجميع على المستويين الشخصي والمهني، تؤكد غرفة دبي لأعضائها أن مجتمع الأعمال في دبي يشكل أولويتها القصوى في المرحلة الحالية والمقبلة، ونوّه إلى أن الغرفة ستقف إلى جانب التجار والشركات وستدعم مجتمع الأعمال بكل إمكاناتها خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن هذه الفترة توجب على الجميع اعتماد مفهوم المؤسسات المسؤولة التي تفكر بمسؤولية في موظفيها وعملائها ومجتمعها ووطنها، وهو التفكير الذي تعودنا عليه في شركاتكم ومؤسساتكم باعتباركم رواداً في أفضل الممارسات العالمية المجتمعية والمستدامة. إننا بحاجة الآن إلى التعاضد والتعاون من أجل بث روح إيجابية ومسؤولة في بيئة أعمالنا.

فتضافر جهودنا خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقت ملائم لنظهر أن ما يجمعنا في بيئة الأعمال في دبي يتخطى مفهوم الأعمال التقليدي، ليشمل الإيجابية والاستدامة وروح الفريق الواحد القادر على مواجهة التحديات.

ودعا بوعميم مجتمع الأعمال في دبي إلى الاستفادة من الخدمات الذكية عبر القنوات الرقمية المتنوعة في تطبيق غرفة دبي الذكي أو موقعها الإلكتروني.

مؤكداً أن المنصة الذكية للغرفة توفر خدمات تغطي كل متطلبات واحتياجات التجار والشركات، والتي تشمل معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال والخدمات القانونية والوساطة وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وغيرها من خدماتنا المتنوعة.

وأوضح أن موظفي الغرفة جاهزون عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للإجابة عن استفسارات الأعضاء ومساعدتهم على استخدام القنوات الذكية لإجراء معاملاتهم. وأضاف: رغم أن بعض موظفينا بدأوا بممارسة مهامهم عن بعد، فإننا نؤكد لكم أن عملياتنا التشغيلية لن تشهد أي تغيير، وسنكون بنفس الكفاءة والجاهزية.