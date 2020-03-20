أحمد بن سعيد: الشحن الجوي النقطة المضيئة اليوم

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن عمليات الشحن الجوي هي النقطة المضيئة في قطاع الطيران اليوم في ظل تداعيات فيروس «كورونا» على حركة الطيران والسفر.

وأضاف في رسالة إلى موظفي المجموعة أن المدن ما زالت بحاجة إلى تدفق السلع الأساسية، وإن أقسام الشحن لدى طيران الإمارات تعمل بجِد لتوفير هذه الخدمات الضرورية للعملاء.

وأكد سموه، أن مجموعة طيران الإمارات تتطلع إلى ما قد يطرأ مستقبلاً من تطورات بشأن فيروس «كورونا»، وقال: «بينما نتعامل مع تداعيات الوضع وتأثيرها على عملائنا وعملياتنا، فإننا أيضاً نخطط للمستقبل». وتوقع سموه أن تصبح الأوضاع أصعب كثيراً من الآن وحتى نهاية أبريل على أدنى تقدير، قبل أن تبدأ في التحسّن وأنه يتعين التعامل مع هذه الفترة بعناية.

وقال إنه بعد الحظر الكامل تقريباً على السفر فإن عمليات طيران الإمارات محصورة الآن في نقل المسافرين في رحلات عابرة، حيث إن قائمة الدول التي توقفت رحلات طيران الإمارات إليها تتسع بصفة مستمرة.

وأكد سموه أن المجموعة حريصة على الحفاظ على كوادرها البشرية ومجمل أصولها للاستعداد عندما يحدث التحسن، مؤكداً أن المجموعة تشجع كوادرها على «العمل من المنزل» في مجالات العمل التي يمكن فيها ذلك.