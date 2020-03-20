3.3 مليارات تجارة دبي من منتجات التنظيف 2019

المصدر: (دبي - بشار باغ)

كشفت بيانات من غرفة تجارة وصناعة دبي حصلت عليها «البيان الاقتصادي» أن تجارة دبي من منتجات التنظيف والتعقيم والرعاية الشخصية بلغت خلال العام الماضي 3.35 مليارات درهم، مستحوذة على 0.24% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية.

وذكرت البيانات أن الاستيراد استحوذ على النسبة الأكبر بقيمة بلغت 1.8 مليار درهم، لافتة إلى أن تجارة دبي في عام 2018 من أدوات التنظيف والتعقيم والرعاية الشخصية بلغت 3.2 مليارات درهم.

ولفتت الغرفة إلى أن عدد الشركات الأعضاء في غرفة دبي، الذين يمارسون نشاطاً في مجال صناعة وتجارة منتجات الرعاية الشخصية بلغ 3427 شركة، باستثناء شركات التجارة العامة، التي قد يكون لها نشاط في تجارة منتجات وبضائع الرعاية والنظافة الشخصية.