تطبيقات لـ«العالمية للصناعات البحرية»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت آي إف إس، الشركة العالمية للتطبيقات المؤسسية، أن الشركة العالمية للصناعات البحرية، التي تعدّ مشروعاً مشتركاً بين أرامكو السعودية ولامبريل وباهري وهيونداي للصناعات الثقيلة، أنجزت أول عملية لتهيئة واستخدام تطبيقات آي إف إس لدعم عقود الصيانة والتصليح والتجديد وعمليات الدعم المتكاملة.

وقال عماد الهمام، نائب الرئيس لتقنية المعلومات لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية: نتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة مع مزود عالمي لحلول تخطيط الموارد المؤسسية. وبفضل البنية المفتوحة لمنصة آي إف إس، سيكون بوسعنا ربط أنظمتنا المتقدمة بسهولة مع نظام تخطيط الموارد المؤسسية.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي لدى آي إف إس الشرق الأوسط: تقنياتنا تلعب دوراً مهماً في تحسين الكفاءة وتحقيق إمكانات أفضل للرؤية والمتابعة عبر النطاق الضخم من عمليات الشركة العالمية للصناعات البحرية.