"يونيلفير" لـ "البيان": أنتجنا في دبي 5 ملايين قطعة صابون

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد المهندس ياسر عبدالكريم جمال نائب رئيس الشركة لسلاسل الامداد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة "يونيليفر" أن مصنع الشركة في دبي انتج منذ بداية العام أكثر من 50 مليون وحدة من منتجات العناية الشخصية كما تم انتاج أكثر من 5 ملايين وحدة من صابون لايف بوي للاستخدام بواسطة ملايين المستهلكين في الإمارات والمنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ "البيان" أن شركة "يونيليفر" وأكثر من الف من موظفيها يعملون علي مدار الساعة في الإمارات لضمان توافر منتجات الشركة لجميع المستهلكين والعملاء.

وتضم محفظة "يونيليفر" المتخصصة في انتاج المواد الاستهلاكية أكثر من 400 علامة تجارية يستخدمها 2.5 مليار انسان في 190 دولة حول العالم، تشمل على سبيل المثال لا الحصر صابون "لايف بوي" المعروف و وصابون "دوف" وشوربة "كنور" وشاي "ليبتون" وسائل التنظيم "أومو" و "جيف" و"برسيل" وغيرها.

ويصل عدد العاملين في الشركة إلى 155 ألف موظف وبلغت قيمة عوائدها العام الماضي 52 مليار يورو.