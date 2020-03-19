جمارك دبي: تداعيات "كورونا" لم تؤثر على واردات دبي الغذائية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكدت جمارك دبي ان واردات الامارة من المواد الغذائية تسير وفق المعدل الطبيعي وان تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاسواق العالمية لم تؤثر على واردات الامارة من المواد الغذائية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي في تصريح خاص لـ " البيان" أن واردات التجارة الخارجية غير النفطية تسير بمعدل طبيعي خلال الفترة الماضية من العام الجاري وان جمارك دبي تحرص على تسهيل كافة الإجراءات على الموردين ودعم سلسلة الإمداد العالمية.

وأضاف أن العالم أجمع يمر حالياً بأزمة وتحديات كبيرة فرضها الفيروس ولكن جمارك دبي تسعى بشكل مستدام إلى أتمتة الإجراءات وتوفير خدمات جمركية مبتكرة ذكية ورائدة تسهل تدفقات التجارة المشروعة وتدعم العملاء من مستثمرين وتجار.

وأوضح أن هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان دائماً ما تشهد زيادة في الواردات الغذائية الاستراتيجية، كما أن عمليات التخليص الجمركي للشحنات والبضائع مستمرة بدون توقف وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وطيلة أيام الأسبوع مشيرا الى انه تم إنجاز ما يزيد عن 2.86 مليون بيان جمركي منذ بداية يناير وحتى منتصف مارس الجاري، وتم إنجاز جزء من هذه البيانات الجمركية من خلال آلية العمل عن بعد.

وأكد أن جميع قنوات التواصل والاتصال الذكية مفتوحة مع العملاء للاستماع إلى متطلباتهم ومقترحاتهم بشكل عام وخلال هذه الفترة على وجه الخصوص فمن واجبنا دعم عملاء جمارك دبي وتسخير كافة امكانيات الدائرة المبتكرة من أجل المساهمة في تحقيق قيمة مضافة لتجارتهم واستثماراتهم.