556 شركة تعمل في قطاع الأغذية بدبي

المصدر: دبي – بشار باغ

يصل إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات بناءً على بيانات الرخص الصادرة عن اقتصادية دبي 556 شركة وذلك كما في شهر فبراير 2020، مما يعكس وفرة الانتاج الغذائي من مختلف فئات المنتجات ومكانة دبي الحيوية كمركز رئيسي على خارطة صناعة الأغذية والمشروبات اقليمياً وعالمياً.

ويصل عدد الشركات العاملة في نشاط صناعة منتجات المخابز بدبي إلى 121 شركة وفقاً لبيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، فيما تعمل 128 شركة في نشاط نشاط صناعة الفطائر والحلويات بالإضافة إلى 61 شركة تعمل في صناعة الحلويات من الكاكاو والشوكولاتة

أما صناعة البسكوت فتعمل ضمنه 58 منشأة، بالإضافة إلى 54 منشأة تعمل في نشاط تعبئة الفواكه والخضار المجففة. ويشمل القطاع 69 نشاطاً فرعياً.

وسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة تأسيس 197 منشأة جديدة، فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة المتخصصة في القطاع خلال العام الماضي 29 منشأة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمنشآت، استحوذت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى على الحصة الكبرى من منشآت الأغذية والمشروبات بواقع 62 منشأة، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثانية بـ 36 منشأة، فيما حلّت منطقة القصيص الأولى والقوز الصناعية الرابعة في المرتبة الثالثة بـ 24 منشأة في كل منهما، وتشاركت منطقة القوز الأولى ومنطقة القوز الصناعية الثانية المرتبة الرابعة بـ 20 منشأة في كل منهما.