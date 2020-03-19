معكرونة الإمارات: المخزون الاستراتيجي للأغذية في الإمارات متوفر

المصدر: دبي- البيان

أكد أحمد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات أن المخزون الاستراتيجي للأغذية في دولة الإمارات متوفر، وأكد أن العمليات الانتاجية في مصنع معكرونة الإمارات تجري بأفضل وجه ويتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لاستدامة الانتاج.

ودعا في تصريحات لـ "البيان" الجميع لعدم الهلع وللشراء على قدر الحاجة والالتزام بالتعليمات الحكومية.

أحمد باليوحة : المخزون الاستراتيجي للأغذية في #الإمارات متوفر، والعمليات الإنتاجية تجري بأفضل وجه ويتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لاستدامة الانتاجhttps://t.co/aDJ0AFn4cB@DubaiExports#مصانعنا_جاهزة pic.twitter.com/cSeFuO3lGO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 19, 2020