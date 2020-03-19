أغذية تؤكد جاهزيتها لمواجهة التحديات والظروف الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اليوم، مجموعة أغذية عن جاهزيتها التامة في جميع منافذ البيع بما يتوافق مع توجهات القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ضمان وتوفير كافة المنتجات.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي مواكبة لجهود دولة الإمارات لضمان أمنها في مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يطمئن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعب بتوافر الإمكانات والقدرات، من كوادر ودواء وغذاء بغض النظر عن التحديات، ذلك أن سلامة الناس على أرض الدولة هي أولوية قصوى..

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية في هذه المناسبة: "تفتخر أغذية ان تكون واحدة من الشركت الرئيسية التي تقف إلى جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤازرتها في جهودها الهادفة إلى دعم مجتمعنا خلال هذه الأوقات، حيث ان شركة اغذية ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان أراد لها أن تكون مستعدة لمثل هذه الأيام وأن تلعب الدور الاستراتيجي المرسوم لها كونها جزءاً من الأمن الغذائي لدولة الإمارات وسوف نتخطى ذلك بعزيمة أقوى وأكثر صلابة من أي وقت مضى ".

من جهته، قال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "نحن في أغذية نؤكد ان مصانعنا مؤهلة وعلى اتم الاستعداد والجهوزية في دعم الدولة في اي من الطلبات والكميات التي ممكن ان يطلب توفيرها من الشركة. وتابع ان "أغذية" تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة بالاضافة تتمتع عمليات قسم الدعم المجتمعي التابع لنا بموقع قوي واستراتيجي من أجل توفير الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية في جميع منافذ البيع التابعة لنا. لقد تم اتخاذ التدابير اللازمة والمبتكرة لتزويد المستهلك بخدمة الطلب والتسليم عبر شبكة الإنترنت. ومن منطلق واجبنا الوطني في مجموعة "أغذية" قمنا بتزويد كل مراكزنا المنتشرة في الدولة بما يزيد عن اكثر من 180 صنفاً وتخزينها، بالإضافة الى مضاعفة عدد شاحنات التسليم في خطوة تهدف إلى توفير المنتجات والمستلزمات الحياتية اليومية الضرورية براحة وسهولة تامة."