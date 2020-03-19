3.35 مليار درهم تجارة دبي من منتجات التنظيف والتعقيم والرعاية الشخصية

المصدر: دبي - بشار باغ

كشفت بيانات من غرفة تجارة وصناعة دبي حصلت عليها "البيان" إن تجارة دبي من منتجات التنظيف والتعقيم والرعاية الشخصية بلغت خلال العام الماضي 3.35 مليار درهم، مستحوذة على 0.24% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية، ما يؤكد وفرة المخزون بشكل دائم.

واستحوذ الاستيراد على النسبة الأكبر بقيمة بلغت 1.8 مليار درهم، لافتةً إلى ان تجارة دبي في العام 2018 من أدوات التنظيف والتعقيم والرعاية الشخصية بلغت 3.2 مليار درهم.

ولفتت الغرفة إلى ان عدد الشركات الأعضاء في غرفة دبي الذين يمارسون نشاطاً في مجال صناعة وتجارة منتجات الرعاية الشخصية بلغ 3427 شركة، باستثناء شركات التجارة العامة التي قد يكون لها نشاط في تجارة منتجات وبضائع الرعاية والنظافة الشخصية.