2523 رخصة اقتصادية جديدة في دبي منذ بداية مارس

المصدر: دبي ــ البيان

بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في دبي منذ بداية مارس الجاري 2523 رخصة ساهمت في إضافة 6713 وظيفة إلى سوق العمل، وفق ما أظهره تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية. وتوزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية 1900 رخصة بنسبة 58 %، ثم التجارية 590 بنسبة 39.3 %.

وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة، الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وتركز اقتصادية دبي على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً.