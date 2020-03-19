"الإمارات المركزي" واتحاد مصارف الإمارات يدعوان للتوسع في استخدام الخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

طالب المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك في الدولة بالتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والالكترونية (أون-لاين)، وذلك كإجراء احترازي لحماية صحة وسلامة سكّان الدولة.

وطمأن المصرف والاتحاد في بيان مشترك أمس عملاء البنوك باستمرار الخدمات المصرفية في الدولة، وذلك على الرغم من ظروف عدم التيقن السائدة بسبب فيروس كوفيد-19.

وأكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف، على أن سلامة العملاء تعد من أولويات المصرف، مشيرا إلى أن كل واحد منا سواء مسؤول أو عميل مسؤول عن اتخاذ الخطوات التي من شــأنها أن تخفف تأثـــيرات وباء كوفيد-19.

وقال معاليه " نقف نحن والمؤسسات المالية معاً بقوة لضمان خدمة المجتمع من خـــلال قنوات رقمية عديدة ومراكز اتصال. وبالتالي، ستستمر العمليات المصرفية بالعمل بشكل طبيعي، بينما قامــــت بعض البنوك بتفعيل آليات العمـــل عن بعد بكفاءة عالية. وسنواصــل مراقبة الأوضــــاع عن كثب وسنتخذ التدابير اللازمة حســـبما تقضي الحاجة".

وذكر معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن انتشار فيروس "كوفيد -19" في شتى أنحاء العالم خلق تحديات كبيرة وهامة للمجتمع، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن النظام المصرفي لدولة الإمارات لا يشهد أي ضغوط كبيرة في هذه المرحلة، إلا أن المصرف والاتحاد يشجعان كافــة العملاء على استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم البنكية، وذلك بغرض رفع الكفاءة لأقصى حد ممكن والحد من انتشار الفيروس.

وشدد الغرير على أن سلامة وصحة العملاء والموظفين هي أولوية قصوى للمصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وقال "يجب علينا أن نبقى متيقظين خلال هذه الأيام التي تسودها درجة عالية من القلق. ونؤكد أننا، كقطاع مصرفي، نقف في أرضية صلبة ستمكننا من مواجهة أية عقبات قد تبرز مستقبلا، ومساعدة الاقتصاد الوطني في تخطي ما نواجه من مصاعب مؤقتة".

ودعا المصرف واتحاد مصارف الإمارات العملاء بضرورة الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، مشيرين إلى عدة إرشادات ينبغي أن يلم بها العميل أثناء استخدامه للخدمات الرقمية ومنها أن يكون على معرفة بتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة به، إضافة إلى استخدم تقنيات الدفع بدون اتصال ودفعات الموبايل، وعلى سبيل المثال في العديد من المحلات التجارية، حيث يمكن للعميل استخدام جهاز دفع بدون اتصال، مما يعني أنه لن تكون بحاجة إلى لمس جهاز الدفع الطرفي أو تبادل النقـــد. أو عن طريق ربط بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بالعميل بهاتفه الذكي، أو جهاز يمكّن من إجــراء الدفع بالموبايل.

وشدد المصرف واتحاد مصارف الإمارات على ضرورة أن يكون هناك اتصال مباشر بين العميل وبنكه، وأن يكون متيقظا، حيث قد يحاول ممارسو الاحتيال الاستفادة من الأوضاع الحالية، لذا لابد أن يتأكد العميل من بقائه منتبها لأي شيء مثير للشبهات، بما في ذلك رسائل حول فيروس كورونا التي يدّعي مرسلوها أنها من البنك الذي تتعامل معه. وأن يتذكر العميل دائما بأن المصرف المركزى أو البنك لايطلب منه تزويده برقمه السرّي، أو كلمة المرور التي يستخدمها، أو تحريك أموال من حسابك.

تجــدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي يوفر عبر موقعه الالكتروني خدمة تقديم شكاوى المستهلك ومعلومات صرف العملات، الى جانب مركز الاتصال وأنظمة الدفع والتسوية للمؤسسات المالية والجهات التي تقدم الخدمات لعملائهم. كما توفر المؤسسات المالية العديد من الخدمات المصرفية عبر القنوات الذكية وأجهزة الصراف الآلي والتي يمكن للعملاء استخدامها لإنجاز معاملاتهم المصرفية مثل تحديث البيانات الشخصية وتحويل الأموال واستفسار عن رصيد الحساب ودفع فواتير الخدمات الخاصة وطلب دفتر شيكات وسحب وايداع الأموال وغيرها من الخدمات.