2523 رخصة أعمال منذ بداية مارس في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية مارس 2020 وحتى أمس وصل إلى 2523 رخصة أسهمت في إضافة 6713 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (1900 رخصة) بنسبة 58%، ثم التجارية (590) بنسبة 39.3%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة، الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.