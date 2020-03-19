«أبوظبي التجاري» يدعم عملاءه الأفراد والشركات بتسهيلات وإعفاءات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملاء المجموعة من التداعيات الاقتصادية في ظل تفشي وباء «كورونا»، من شأنها حماية عملاء المجموعة ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة.

وأطلقت المجموعة سلسلة من الإجراءات الداعمة، اعتباراً من 2 أبريل 2020 وحتى نهاية يونيو 2020، وسيستفيد منها 1.2 مليون من العملاء الأفراد وما يزيد على 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية الراهنة من عملاء بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، مما يتيح لهم الاستفادة من برامج تأجيل سداد أقساط القروض المترتبة عليهم والإعفاء من الفوائد المترتبة لمدة أقصاها 6 أشهر، خاضعة لتقييم المجموعة حسب كل حالة.