«راكز» تعزز العلاقات مع إندونيسيا وتايلاند

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

استقبل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في مقر راكز، رضوان حسّان، قنصل عام جمهورية إندونيسيا لدى الإمارات.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إندونيسيا ورأس الخيمة، كما استقبل تشايرات سيريفات، قنصل عام مملكة تايلاند في الإمارات، حيث جرت مناقشة تعزيز فرص التعاون المشترك بين الشركات التايلاندية والإماراتية.

وتمثل الشركات الآسيوية نسبة 53% من إجمالي نسبة الشركات العاملة في راكز بعدد يصل إلى ما يفوق 8000 شركة تتنوع بين التجارية والاستشارية في مختلف المجالات.