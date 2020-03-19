مجلس إشرافي لمدخرات موظفي «دبي المالي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس تعيين أعضاء المجلس الإشرافي لخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل التي تم إطلاقها مؤخراً، بهدف دعم الموظفين في مركز دبي المالي العالمي في التخطيط لمستقبلهم المالي وتأمينه.

وتمثل هذه المبادرة، التي طرحت في 1 فبراير خطة مبتكرة لاستحقاقات نهاية الخدمة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة ليتحول إلى خطة مدخرات مموّلة ومدارة بشكل متخصص وقائمة على سداد مساهمات محددة.

وستضم قائمة أعضاء المجلس حامد كاظم، رئيس مستقل للمجلس، جاك فيسر ومدية الكتبي، ممثلين عن سلطة مركز دبي المالي العالمي، ثينجي مويو، ممثل عن الموظفين، وجوردون بار، ممثل عن أصحاب العمل.

وعند اختيار ممثلي الموظفين وأصحاب العمل، تلقى المركز المالي أكثر من 200 طلب ترشيح، حيث تم اختيار 21 مرشحاً منهم بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم ليتم انتخابهم من مجتمع المركز حيث أفضت نتائج الانتخابات إلى اختيار من ثينجي مويو وجوردون بار.

ويجب على الشركات بالمركز الالتحاق بخطة التأهل قبل 31 مارس. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: سيحرص أعضاء المجلس الإشرافي الجدد على تطبيق خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال برامج وخطط التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة.

وسيكون لهذه الخطة دور مهم في تعزيز جهودنا لتحقيق استراتيجية نمو المركز لعام 2024، وترسيخ مكانتنا كمركز أعمال عالمي يسهم بالارتقاء بالقطاع المالي نحو مستويات أفضل.