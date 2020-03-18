وزارة الاقتصاد : السلع متوفرة في أسواق الدولة بمختلف أصنافها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسواق في دولة الإمارات تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية والطبية.

وتوضح الوزارة أن حركة استيراد السلع والبضائع في الدولة تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها لتوفير كافة متطلبات الأسواق واحتياجات المستهلكين في مختلف إمارات الدولة.

وتدعو الوزارة كافة المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات تخالف قانون حماية المستهلك في الدولة، سواء بالرفع غير المبرر للأسعار، أو الممارسات التجارية السليمة فيما يخص عرض وإتاحة المنتجات، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال المباشر لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الرقم 600522225 .