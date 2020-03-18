«سياحة أبوظبي»: إعادة نشاط الخدمات في النوادي الرياضية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية بإعادة مزاولة نشاط الخدمات في النوادي الرياضية مع استمرار إيقاف جميع الخدمات في المنتجعات الصحية والنوادي الترفيهية المتواجدة في حدود المنشاة السياحية.

وطلبت الدائرة، في تعميم صدر اليوم، بضرورة التقيد بإيقاف تشغيل خدمات اللاونج بكافة أشكالها بما فيها المخصصة للتدخين، مع استمرار تشغيل المسابح والشواطئ الخاصة بالمنشأة السياحية.

وذكرت الدائرة، في التعميم الذى حصلت «البيان» على نسخة منه، ان هذه القرارات سيبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم وحتى إشعار أخر.

وأكدت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى ضرورة الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.