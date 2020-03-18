«هيئة التأمين» تدعو الشركات لتفعيل خطة التعافي من الطوارئ

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت هيئة التأمين شركات التأمين العاملة في الدولة إلى ضرورة تفعيل خطة التعافي من الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال في القطاع.

وشددت هيئة التأمين في إيضاح للشركات، على ضرورة أن تتضمن الخطة توفير المعدات التي تحتاجها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد.

وبدأت هيئة التأمين أمس تفعيل منظومة العمل عن بعد في تقديم خدماتها للمتعاملين والجمهور والشركاء حرصاً على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين.

وأكدت الهيئة في إيضاح لجمهور المتعاملين، أن تفعيل هذه المنظومة يتيح للمتعاملين من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور والشركاء استخدام باقة خدمات الهيئة والتي أصبحت إلكترونية وذكية وتتوافر عبر موقعها الالكتروني.