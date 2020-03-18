سوق أبوظبي يكشف إجراءات وآليات حضور «العموميات» إلكترونياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إجراءات وآليات حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

وقال سوق أبوظبي، في تعميم أمس للشركات المدرجة، أن الشركة ستقوم بالتقدم بطلب خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني لدي السوق عن طريق تعبة نموذج محدد واعتماده وإعادة إرساله إلى البريد الإلكتروني لإدارة المقاصة والتسوية والإيداع والتي ستقوم بتعريف وإضافة الجمعية في النظام الخاص بإدارة الجمعيات العمومية وفقا للإجراءات الداخلية المتبعة.

وأكد السوق على أن خدمة الحضور والتصويت الالكتروني ستكون متاحة لفئة المستثمرين الأفراد حملة بطاقة الهوية الإماراتية عبر منصة سهمي الرقمية ابتداء من الساعة 18 مساء اليوم الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية حتى قبل ساعة من وقت بدء الاجتماع.

ودعا السوق الشركات بضرورة تزويد إدارة المقاصة ببيانات المساهمين الراعبين في الحضور والتصويت الإلكتروني من الفئات التالية (حملة شهادات الأسهم الغير مودعة والمساهمين الأفراد غير حاملين بطاقة الهوية الإماراتية وممثلي المساهمين من غير الأفراد ووكلاء المساهمين) في موعد أقصاه الساعة 13 ظهراً من اليوم الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية وذلك وفقا للنموذج الذي سيتم إرساله بمجرد مراجعة طلب الخدمة المقدم.

وطلب السوق من الشركات المدرجة التقيد بجميع الالتزامات، موضحاً انه لا يقوم حاليا بتوفير خدمات التواصل المرئي أو المسموع وعمليات التسجيل وفق المنظومة الحالية، مبينا أن إدارة المقاصة ستقوم بتوفير التقارير الخاصة ونتائج التصويت الإلكتروني للأشخاص المخولين لدي الشركة المدرجة قبل ساعة من وقت بدء الاجتماع عبر البريد الالكتروني.

وذكر السوق أن منظومة التصويت الإلكتروني لا تدعم حاليا التفاعل المباشر بين المساهمين والشركة خلال الجمعية العمومية وتقع المسؤولية على عاتق الشركة بتوفير الخدمة، كما أن الشركة المدرجة التي تقوم بإدارة جمعيتها العمومية بنفسها أو بواسطة بنك أو مسجل شركة أن تبذل عناية الرجل الحريص حين استلام التقارير المبكرة من قبل إدارة المقاصة بخصوص الحضور ونتائج التصويت، وعليها مراعاة السرية والأمانة في التعامل مع البيانات وفقا للمعايير المهنية والقوانين والأنظمة ذات الصلة.