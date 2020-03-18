مجموعة بنك أبوظبي التجاري تتّخذ إجراءات قياسية لدعم عملائها

المصدر: أبوظبي-البيان

اعتمدت مجموعة بنك أبوظبي التجاري حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملاء المجموعة من التداعيات الاقتصادية في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" المستجد، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 100 مليار درهم.

لقد ألقت التطورات الأخيرة للصحة العامة بظلالها على الأسواق المالية والشركات والأفراد،حيث أعلن المصرف المركزي عن سلسلةٍ من الإجراءات الداعمة للتخفيف من أثر التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، كما قررت مجموعة بنك أبوظبي التجاري بدورها تنفيذ إجراءات من شأنها حماية عملاء المجموعة ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة.

وأطلقت المجموعة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الداعمة، اعتباراً من 2 أبريل 2020 وحتى نهاية شهر يونيو 2020، وسيستفيد منها أكثر من 1.2 مليون من العملاء الأفراد وما يزيد على 50,000 شركة صغيرة ومتوسطة، المتأثرين بالأوضاع الإقتصادية الراهنة من عملاء بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال مما يتيح لهم الاستفادة من برامج تأجيل سداد أقساط القروض المترتبة عليهم والإعفاء من الفوائد المترتبة لمدة أقصاها 6 أشهر، خاضعة لتقييم المجموعة حسب كل حالة.

بالنسبة للعملاء الأفراد لدى بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، تشمل الإجراءات كل مما يلي:

• للعملاء أصحاب القروض الذين تأثرت مدخولاتهم بشكل مباشر نتيجة الوضع الراهن، سيتم تأجيل سداد أقساطهم الشهرية لمدة 3 أشهر مع إعفائهم من الرسوم والفوائد المترتبة على هذا التأجيل.

• تأجيل السداد لمدة شهر عند الطلب لجميع العملاء المستفيدين من القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري مع الإعفاء من الرسوم على طلبات التأجيل.

• تخفيض مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة.

• الإعفاء من الرسوم المترتّبة على عمليات السداد بالبطاقات المدفوعة بالعملات الأجنبية نتيجة إلغاء رحلات السفر.

• تخفيض بنسبة 50٪ رسوم التأخير عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

• توفير برامج تقسيط الرسوم الدراسية دون أي فوائد أو رسوم خدمة.

• يتحمل البنك الرسوم المترتّبة على عمليات السحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر من أجهزة الصرّاف الآلي التابعة لأيٍّ من البنوك المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



بالنسبة للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً من البنك على دعم هذه الشركات خلال هذه المرحلة، تم اعتماد الاجراءات التالية:

• تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية لمدة شهر عند الطلب لعملاء تسهيلات تمويل الأعمال والمعدات مع إعفاء من رسوم الخدمات.

• خفض معدلات الفائدة والربح (للتمويل الإسلامي) بنسبة تصل إلى 3٪ على جميع تسهيلات تمويل الأعمال للعملاء.

• خفض معدلات الفائدة والربح (للتمويل الإسلامي) بنسبة تصل إلى 1٪ على جميع تسهيلات تمويل المعدات للعملاء.

• إعادة جدولة تسهيلات رأس المال العامل حسب كل حالة لمساعدة العملاء على تجاوز تحديات توفير السيولة النقدية.

• خفض رسوم خدمة السداد من خلال أجهزة نقاط البيع بنسبة 50% للشركات التي لا يتجاوز حجم المبيعات لديها 5 ملايين درهم سنوياً.

• خفض جميع الرسوم المترتبة على الحسابات دون رصيد للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%.

• خفض الحد الأدنى لمتطلبات متوسط الرصيد لجميع فئات حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 10,000 درهم شهرياً.

بالنسبة للفروع والقنوات المصرفية البديلة، ستواصل جميع فروع المجموعة عملها كالمعتاد وستستمر في تقديم خدماتها بالكامل ما لم تصدر تعليمات خلاف ذلك من السلطات المختصة. وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء، تستمر المجموعة في تطبيق برنامج مكثف لعمليات تعقيم وتطهير الفروع والمباني الأخرى التابعة لها. كما يلتزم الموظفون بإشتراطات الصحة والسلامة المهنية وفقاً لإرشادات الجهات الصحية الحكومية. ومع ذلك، فإننا نحث العملاء على زيارة الفروع عند الضرورة القصوى فقط، والاستعاضة عنها باستخدام قنواتنا المصرفية الرقمية المتطورة ومركز الاتصال المتاح على مدار الساعة، حيث يمكنهم من خلالها إنجاز معظم المعاملات المصرفية.

بالنسبة للشركات التجارية الكبرى، يستمر بنك أبوظبي التجاري بدعم جميع عملائه من الشركات التجارية الكبرى التي من المحتمل تأثرها بالوضع الاقتصادي الراهن، وعليه يدعوهم البنك للتواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية لمناقشة الخيارات المتاحة أمامهم.

بالنسبة لعملاء شركة أبوظبي التجاريّ للأوراق الماليّة، في ضوء تعليمات المصرف المركزي الأخيرة، يحث بنك أبوظبي التجاري العملاء ممن انخفضت أرصدة حسابات التداول بالهامش الخاصة بهم إلى أقل من مستوى هامش الوقاية، على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية لإيجاد الحلول المناسبة.

بالنسبة لعملاء شركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، 5 مليار درهم لسداد التزامات المقاولين وشركاء الأعمال الآخرين المعتمدة خلال العام الجاري وذلك في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.

ولتسهيل ممارسة الأعمال، قامت شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية وشركة أبوظبي التجاري للعقارات بتفعيل منصة إلكترونية لتمكين شركائها من تقديم الوثائق والمراسلات عبر الإنترنت. كما تم تفعيل منصة إلكترونية للربط مع دائرة المالية في أبوظبي.

وستقدم شركة أبوظبي التجاري للعقارات لمستأجري عقاراتها المتأثرين بالوضع الاقتصادي الراهن إعفاءً من الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المقبلة مع إتاحة خيار تقسيط دفعات الإيجار على أقساط شهرية.