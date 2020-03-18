مصرف الإمارات المركزي يؤكد حمايته للحسابات الخامدة لعملاء البنوك

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلن مصرف الإمارات المركزى اليوم عن إصدار "نظـام الحسابات الخامــدة" المقرر تطبيقه على كافة البنوك العاملة في الدولة. ويؤكد النظام الجديد على حماية المصرف المركزى للحسابات الخامدة لعملاء البنوك، كما يلزم البنوك بفصل أرصدة الحسابات الخامدة وتمكين العملاء (أو ورثتهم الشرعيين) من استلام الأرصدة المتوفرة فيها.

وأكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف على أن النظــام الجديد يهدف إلى إرســــاء إطـــــار عام لضبط وحمـاية الأموال في الحسابات الخامــدة في البنــوك، مشيرا إلى أنه يأتي كجزء من جهود المصرف المركزي المتواصلة لتعزيز وظيفة حماية المستهلك.

وشدد معاليه على أن المصرف المركزى قام بإصدار "نظام الحسابات الخامدة" لضمان الحفظ الآمن لأموال العملاء أصحاب الحسابات الخامدة.

ولفت معاليه إلى أن النظام الجديد يضمن حماية الحسابات الخامدة، كما يضمن تمكين العملاء من الوصول إليها في أي وقت مشيرا إلى أن الهدف من هذا النظام هو تعزيز وتقوية وضع دولة الإمارات كمركز رائد في توفير الخدمات المالية في المنطقة، والتحقـــق مــن توفـــر بيئة مصــرفية نموذجية للمستهلكين.

وشدد معاليه ‘إلى أن حماية المستهلك ستظل نقطة تركيز هامة في استراتيجية المصرف المركزي كاشفا عن مواصلة المصرف التزامه بالعمل باستمرار على تطوير وتعزيز أنظمته الرقابية لتأمين وحماية حقوق المستهلك.

وشدد المصرف المركزى على أنه يتوقع أن تكـــــون لدى البنوك سياســــات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوفرة في الحســـابات الخامــــدة محتفظ بها على نحو سليم وآمــــن، وأنها متاحة ومتوفــرة وقتما يطلب العميل ســدادها. ويعرّف الخمــود في هــذا النظام على مستوى العمـــيل – وليس على مستوى حساب الفرد.

ويحدد النظام الجديد الآلية التي يتسنى للعملاء من خلالهــا المطالبة بأموالهم من البنك. ويتعيّن أن يكون بإمكان العمــلاء أن يتسلموا أية أرصــدة مســـتحقة لهــم، في أي وقت، بغض النظـــر عن المــدة الزمنية التي ظل خلالهــا العميل مصنفاً كـ "عميل خامد".

وفي حـــال بقـــاء العميل مصنفاً كـ "عميل خامـد" لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على حســابه، يجب عندئذ تحــويل الأمــوال ذات الصلة المتوفرة في حسابه (حساباته) إلى المصرف المركزي لحمايتها.

ولا يؤثــر هذا الإجــراء على الملكية، وستظل الأموال التي يكون قد تم تحويلها إلى المصرف المركزي متوفرة على الدوام للمطالبة باستردادها، في أي وقت، بواسطة العميل الخامد أو ورثتــه الشرعيين، من خلال بنكه.

ومن الضــروري أن يحــرص العملاء على التحقق من عـــدم الاندراج تحت فــئة "خامــــد" وفقـــاً للمعايير المنصوص عليها في هذا النظـــام. ولن تعد الأموال المحوّلة إلى المصـــرف المركـــــزي مستحقة لدفــعات فوائد أو أرباح، ولن يكـــون المصرف المركزي مســـؤولا عن أية دفعــات من هــذا القبيل على الأموال المحوّلة.

وأكد المصرف المركزي على أنه لن يكون مسؤولاً قانونياً أو ملزماً بأية صورة من الصور عن أية مطالبة من قبل العميل بشأن عائدات فوائد أو أرباح، تتعلق بأي أموال تم تحويلها إلى المصرف المركزي.