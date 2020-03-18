مليار درهم مساعدات من «دبي القابضة» و«مراس» لشركائهما الأفراد والشركات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دبي القابضة»، المجموعة الاستثمارية الرائدة عالمياً، وشركة «مِراس»، المطور والمشغل الرائد لأبرز المشاريع والوجهات العصرية في دبي، أمس، عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين، أفراداً وشركات، عبر محفظة شركاتهما.

وصُمّمت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»، إنه تم إصدار تعليمات لفرق العمل المعنية في الشركتين بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض العملاء الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة الفيروس.

وأكد أن المبادرة تأتي انطلاقاً من الاتزام بالمسؤولية المجتمعية والاقتصادية في دعم الشركاء خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وأنه سيتم تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي تعمل بها الشركتان.