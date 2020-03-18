1.8 مليون زائر لدبي في يناير بنمو 11 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

وصل عدد زوار دبي خلال يناير الماضي إلى 1.79 مليون زائر بنمو 11% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بدعم من السوق السعودي الذي سجل نمواً بنسبة 66%، في حين وصل عدد الليالي الفندقية إلى 3.31 ملايين ليلة بنمو 13.3%.

وبحسب إحصاءات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بلغ متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 86% مقارنة مع 83% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل متوسط سعر الغرفة 506 دراهم، بينما بلغ متوسط العائد 434 درهماً خلال نفس الفترة.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة 9% مع نهاية يناير ليصل إلى 127.5 ألف غرفة ضمن 746 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، حيث استحوذت الفنادق فئة 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ43.3 غرفة ضمن 128 فندقاً.

وتربعت السعودية على صدارة الأسواق الرئيسية المصدرة للسيّاح إلى دبي بـ266 ألف زائر، في حين جاء السوق الهندي في المركز الثاني بـ198 ألف زائر، ثم الصين 111 ألف زائر، بينما وصل عدد الزوار من السوق الروسي إلى 105 آلاف زائر بنمو 45%، وارتفع عدد الزوار من عمان بنسبة 3% إلى 102 ألف زائر.