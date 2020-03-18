«ماجد الفطيم» تقلّص ساعات العمل بمراكزها

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أعلنت امس«ماجد الفطيم»، تقليص ساعات العمل بمراكز التسوق التابعة لها بكافة أنحاء الإمارات. وبحسب خطاب أرسلته أمس «وحدة أعمال مراكز التسوق» لدى المجموعة إلى كافة مستأجري المتاجر والمنافذ في مراكز التسوق التابعة لها، فإن القرار يهدف إلى ضمان الحفاظ على صحة رواد مراكز التسوق التابعة للمجموعة، المستأجرين، والموظفين، وذلك في إطار التزام المجموعة بجهود الدولة الرامية إلى احتواء فيروس «كورونا» المُستَجَد والحيلولة دون انتشاره.

وأفادت المجموعة في خطابها بأن القرار يسري اعتباراً من اليوم، الأربعاء، ويتضمن تقليص ساعات العمل بالمتاجر والمنافذ في كافة مراكز التسوق التابعة للمجموعة، لتصبح من الساعة 12:00 ظهراً، حتى الساعة 8:00 مساءً، على أن تستثنى من هذا القرار فروع سلسلة متاجر «كارفور»، الصيدليات والعيادات بكافة المراكز التابعة للمجموعة.

كما أوضحت المجموعة أنها تعتزم أيضاً تقليص عناصر محددة تتضمن تعديلات في متطلبات خدمة العملاء، إعادة تقييم النفقات التسويقية، وتحقيق وفورات من خلال استخدام المرافق على نحو يتسم بالكفاءة. وعليه، طالبت المجموعة المستأجرين بنشر أداء المبيعات في متاجرهم ومنافذهم عبر القنوات المُخَصصَة لذلك، وبدقة وفي الوقت المحدد.