المصرف المركزي يشرف على إدارة " الإمارات العربية المتحدة للصرافة"

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الإشراف على إدارة عمليات "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018.

وأكد المصرف في بيان له اليوم توقف "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" عن قبول معاملات جديدة في جميع فروعه وعبر المنصات الإلكترونية التابعة له، باستثناء عمليات نظام حماية الأجور والتي ستتابع عملياتها حتى إشعار آخر.

وطلب المصرف المركزي الصرافة بتسوية أية تحويلات مالية عالقة أو معاملات متأثرة بهذا الوضع وذلك حرصا منه على حماية المستهلكين.

وأكد المصرف أن فريقه للتفتيش قام أمس بالتفتيش على "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" للتحقق من امتثاله للقوانين والأنظمة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات إضافية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فور انتهاء التفتيش.