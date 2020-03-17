«سياحة أبوظبي» توقف تقديم الخدمات في المرافق الصحية والترفيهية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية بإيقاف جميع الخدمات في النوادي الرياضية والمنتجعات الصحية والنوادي الترفيهية المتواجدة في حدود المنشأة السياحية تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأضافت الهيئة في تعميم صدر اليوم، ان التوجيهات ستطبق فوراً اعتباراً من اليوم وحتى أشعار أخر، مشيرة إلى انه سيتم التفتيش على المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

وطلبت الدائرة ضرورة الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.