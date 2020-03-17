«هيئة التأمين» تبدأ تفعيل منظومة العمل عن بعد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح





أعلنت هيئة التأمين بدأ تفعيل منظومة العمل عن بعد في تقديم خدماتها للمتعاملين والجمهور والشركاء حرصاً على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين.

وأكدت الهيئة في إيضاح لجمهور المتعاملين، أن تفعيل هذه المنظومة يتيح للمتعاملين من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور والشركاء استخدام باقة خدمات الهيئة والتي أصبحت إلكترونية وذكية وتتوافر عبر موقعها الالكتروني.

ودعت الهيئة المتعاملين والجمهور إلى متابعة قنوات التواصل المتعددة للهيئة ومنها قنوات التواصل الاجتماعي للاطلاع على مستجدات قطاع التأمين.

وطلبت هيئة التأمين جميع الشركات في تعميم سابق بضرورة تفعيل خطة التعافي من الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال والتي يجب أن تحتوي على توفير المعدات التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الاعمال عن بعد.