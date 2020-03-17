إجراءات لاستمرارية العمل في غرفة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة- البيان)

اتخذت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عدداً من الإجراءات الاحترازية التي تصب في مصلحة استمرارية الأعمال القائمة على خدمة مجتمع رجال الأعمال، بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارتها الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وذلك في ظل التدابير الوقائية التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته.

حيث أعلنت الغرفة في هذا الإطار عن تعطيل كافة الفعاليات والبرامج التدريبية الجماعية التي تنظمها الغرفة لمجتمع رواد الأعمال، فضلاً عن تأجيل المعارض الدورية في مركز الفجيرة ودبا للمعارض.

ووجه سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة بتشكيل لجنة الطوارئ والأزمات لإدارة الأعمال الداخلية بالغرفة، بما لا يتعارض مع الحفاظ على الصحة العامة، موجهاً بعدد من المبادرات كان من أولها تطبيق نظام العمل عن بعد - حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين - وذلك لبعض الفئات من الموظفين، على أن يشمل نظام العمل عن بعد الوظائف الإدارية المكتبية والموظفات، ومن هم من الفئة العمرية التي تتجاوز الـ 60. وأكد نجاح التجربة بعد العمل على جاهزيتها التقنية والتكنولوجية من قسم الجودة وتقنية المعلومات بالغرفة، مع وجود بعض الملاحظات البسيطة التي تعمل الغرفة على حلها في الوقت الراهن.

كما شملت المبادرات تعميماً يختص بعقد كافة الاجتماعات الداخلية لإدارات وأقسام الغرفة عبر المنصة الافتراضية للموظفين مع المدير العام، وذلك عبر هواتفهم الذكية.

كما وجهه بتفعيل خط ساخن مع عملاء الغرفة من أصحاب الأعمال بالإمارة، لرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فضلًا عن استقبال الغرفة عبر هذا الخط كافة المشاكل التي قد تعترض أصحاب الأعمال بالإمارة، خلال هذه الفترة.