تدابير وقائية في «اقتصادية الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى توفير بيئة صحية وسليمة لموظفيها، حيث نفذت جميع القرارات المتعلقة بشأن الدوام الرسمي وباشرت عملها عن بعد لبعض الفئات الوظيفية، مستفيدة من منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العمل وكفاءة الإجراءات، في إطار استراتيجية التحول الرقمي.

وبلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، منذ العام 2018 وأصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جاهزيتها لتفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).