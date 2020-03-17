تطبيقات وأنظمة متطورة لإنجاز المعاملات بجمارك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تطبيق العمل عن بُعد في جميع قطاعاتها لا سيما الإدارية وعمليات التخليص الجمركي، حيث يستطيع المخلص الجمركي إنجاز المعاملات بكل سهولة من خلال الممكنات الذكية.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع مبادرة الشهر الرقمي والتي أطلقتها حكومة أبوظبي مؤخراً، بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة للمتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم. وتم تطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل يتناسب مع طبيعة عمل الأقسام والإدارات، وذلك باستخدام التقنيات والتطبيقات والأنظمة التي تمكن الموظفين من إنجاز مهامهم الوظيفية بشكل سلس وبجودة وكفاءة عالية، وبدون حدوث أي تأثير في سير العمل.

وقال راشد المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وفرت للموظفين والمتعاملين منظومة متكاملة من برامج وأنظمة وتطبيقات تقنية مرنة تُمَكن استمرارية الأعمال المستهدفة في كافة الظروف غير المتوقعة والاستثنائية من خلال فريق عمل يعمل عن بُعد على مدار الساعة لرفع مستوى رضا المتعاملين.

وقدمت إدارة الموارد البشرية منظومة متكاملة عن مبادرة العمل عن بعد، حيث إنه تم التحول إلى منظومة إلكترونية ذكية بتطبيق نظام اوراكل «ERP» السحابة الإلكترونية، والذي يُمَكِن الموظفين من تقديم اجازاتهم وإرفاق جميع الوثائق عن طريق الهاتف أو الجهاز المحمول بكل سهولة وأيضاً باستخدام مكتب الدعم الإلكتروني لتقديم جميع استفساراتهم وطلباتهم، حيث يتم الرد عليها من خلال فريق عمل يعمل عن بُعد.