اقتصادية أبوظبي تجيز نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط الإنتاج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها تداول المنشآت الصناعية المرخصة على مستوى الإمارة للمواد الصناعية الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع، وذلك بإعادة إدخالها ضمن عملياتها الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاج لهذا الغرض أو بيعها لمنشآت صناعية في الإمارة للاستفادة منها كمواد أولية.

وقال محمد المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إن هذا القرار يأتي ضمن مشروع استدامة القطاع الصناعي الذي تنفذه الدائرة بحيث يسمح للمنشآت الصناعية باسترجاع المنتجات الصناعية الثانوية وإدخالها ضمن العمليات الصناعية بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على هذه المنشآت جراء التخلص من هذه المواد كنفايات صناعية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ما يزيد على 600 منشأة صناعية عاملة في مجال الصناعات المعدنية وصناعة الألمنيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يمكن إعادة استخدامها.