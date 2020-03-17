«إيميكول» تخفّض الرسوم

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول)، العاملة في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، التزامها قرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتخفيض الرسوم على فاتورة استهلاك خدمات التبريد المركزي. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء سيشمل عملاءها المستهلكين في كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وسيتم تطبيقه والعمل به مباشرة طوال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الدكتور أديب المبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: يأتي الإعلان عن خفض الرسوم على فاتورة الاستهلاك لعملائنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة دعماً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال حزمة الحوافز الاقتصادية التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وسنواصل التنسيق والمتابعة مع كافة شركائنا في القطاعين العام والخاص للمحافظة على المناخ الاقتصادي الآمن وقطاع الأعمال في دبي. وستواصل الشركة تقديم خدمات التبريد المركزي عبر كافة محطاتها لجميع عملائها للمحافظة على تميز بيئة الأعمال الوطنية، وترسيخ ريادتها ومكانتها المرموقة كأفضل الخيارات بين الوجهات العالمية للعيش والعمل.