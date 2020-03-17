غرفة دبي تستعرض قواعد «إنكوترمز 2020» لتسهيل التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها ندوة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية- الإمارات حول قواعد التجارة الدولية الحديثة 2020 المعروفة باسم «قواعد إنكوترمز 2020»، والتي أطلقتها غرفة التجارة الدولية ودخلت حيز التطبيق للسنوات العشر القادمة اعتبارا من يناير.

والإنكوترمز مجموعة من القواعد التي وضعتها غرفة التجارة الدولية من أجل تسهيل التجارة العالمية من خلال إيضاح التزامات كافة الأطراف المعنية بعملية التجارة، والتعريف بمسؤوليات المصدرين والمستوردين، مما يسمح بخفض المخاطر والتحديات والتعقيدات المرتبطة بمنظومة التجارة العالمية. وتقوم غرفة التجارة الدولية بتحديث هذه القواعد كل عشر سنوات للاستخدام خلال فترة السنوات العشر القادمة.

وأدار الورشة فنسنت أوبريان، أحد خبراء غرفة التجارة الدولية، وعضو اللجنة التنفيذية للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية.

وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إلى أن الورشة تعتبر أساسية لكل التجار من مستوردين ومصدرين راغبين بالارتقاء بتنافسيتهم التجارية، لأنها تعزز من وعي جميع الأطراف المعنية بالتجارة ومصطلحاتها الجديدة، وتساهم في مساعدتهم على الاستخدام الأمثل لأدوات التجارة العالمية بشكل ينعكس إيجاباً على تجارتهم.