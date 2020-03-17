350مليوناً استثمارات بـ«المناطق الاقتصادية» في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية في أبوظبي، في اجتذاب استثمارات فاقت 350 مليون درهم وبمساحة تزيد عن 260 ألف متر مربع في قطاعات مختلفة، من أهمها الصناعات المساندة لقطاع النفط والصناعات البلاستيكية وخدمات السيارات، منذ بداية العام الجاري.

وأكّد محمد الأحمد، المدير العام بالإنابة للمؤسسة العليا، أن هذا العام شهد بداية مشجعة تعد باستثمارات حافلة وواعدة في جميع القطاعات الاستثمارية الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن المؤسسة ماضية في خططها لتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة لنجاح المشاريع الاستثمارية في كافة المجالات المستهدفة على مستوى الإمارة، ومن أهمها الصناعات المساندة لقطاعات النفط والسيارات، والصناعات الغذائية والدوائية، ومواد البناء وغيرها.

وأضاف: تحتضن مناطقنا الاقتصادية أكثر من 880 منشأة صناعية وتجارية في كافة القطاعات، ومع انطلاقة هذا العام، تجاوزت قيمة استثمارات المشاريع الجديدة ضمن مناطق المؤسسة العليا 350 مليون درهم. وشهدت مناطقنا الاقتصادية نمواً متواصلاً منذ تأسيسها تمثل بزيادة أعداد المستثمرين وارتفاع حجم الاستثمارات المرصودة سواء في رأس المال المستثمر أو توسع خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية. ووصل إجمالي الاستثمارات التي استقطبتها المؤسسة حتى تاريخه 73 مليار درهم، بالإضافة إلى 15 مليار درهم استثمارات في مجال تطوير المدن العمالية.

واستطاعت المؤسسة العليا أن تثبت دورها البارز في رسم معالم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تطوير خمس مناطق اقتصادية متكاملة بمواصفات عالمية بمساحة إجمالية بلغت 50 كلم مربع في مدينتي أبوظبي والعين، بالإضافة إلى تطوير30 مدينة سكنية للعمال بطاقة استيعابية تبلغ 420 ألف عامل مصممة وفق أحدث المعايير.