«الاتحاد للشحن» تعزز شبكتها

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت الاتحاد للشحن، عن جدول أياتا لموسم الصيف، حيث سيتم توسيع الشبكة استراتيجياً لتشمل الأسواق المحدودة القدرات والتي تصارع انخفاض عمليات الركاب أو حظر السفر المؤقت في ضوء حالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد لتشجيع وتحفيز التجارة العالمية في ظل الظروف الحالية. ويتميز جدول أنشطة الاتحاد للشحن لموسم الصيف الممتد بين 29 مارس الجاري و28 أكتوبر المقبل بمرونة تتماشى مع تطلعات العملاء.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، ستعزز الخطة الصيفية الجديدة خدمات الشحن التي تُوفرها الاتحاد للشحن إلى هونغ كونغ لتُصبح 4 رحلات أسبوعياً، وسيتم تخصيص رحلة شحن أسبوعية ثالثة إلى هانوي، ورحلة أسبوعية ثانية إلى سنغافورة. وتتكامل الإضافات الجديدة مع جدول أنشطة موسم الشتاء الذي يتضمن وجهات الصين والهند وبنغلاديش.

أما في أوروبا، تم إضافة رحلتين للشحن أسبوعياً إلى أمستردام ليصبح إجمالي الرحلات 5 أسبوعياً. وسيكون هناك رحلتا شحن ذهاباً وإياباً أسبوعياً إلى ميلان. كما سيتم تسيير رحلات شحن جديدة تربط أبوظبي بالعاصمة الفرنسية باريس. وستنطلق الرحلات من مطار أبوظبي الدولي باتجاه مطار باريس شارل ديغول أيام الخميس والسبت.

كما ستزيد رحلات العودة المقررة في اليوم ذاته من سعة الشحن الإضافية بين دولة الإمارات والعاصمة الفرنسية بواقع 200 طن أسبوعياً. كما ستعمل هذه الرحلات جانباً إلى الخدمات إلى جوهانسبرج ونيروبي والتي تم تعزيزها إلى رحلتين أسبوعياً وتبقى أمريكا الشمالية سوقاً رئيسياً للاتحاد للشحن، حيث توفر خدماتها مرتين أسبوعياً عبر رحلات إلى ريكنباكر في الولايات المتحدة، مع وجود محطات ذهاباً وإياباً، ما يوفّر رابطاً مهماً بين أوروبا وأمريكا الشمالية.